"هزة زحلة" مثيرة للريبة!

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غرّد الباحث في الجيولوجيا في الجامعة الأميركية طوني نمر على حسابه عبر "تويتر"، كاتبًا: "الهزة الأرضية اليوم في جرود زحلة مثيرة للريبة مثل هزة 6 أيار في جرود كسروان من حيث التوقيت (بعد ظهر السبت) والمكان (منطقة كسارات)".



وأضاف، "ينبغي على القوى الأمنية أخذ الموضوع بجدية للتحقق من أسباب هذه الهزات ووقفها اذا كانت ناجمة عن تفجيرات لأن هكذا أعمال قد تستحث زلازل لا تحمد عقباها".

وتابع نمر في تغريدةٍ أخرى، "شكراً للأستاذ عبدالله قمح على نشر الصورة المرفقة. الحائط في الصورة هو حائط طبيعي من الصخر وهو عبارة عن جزء ظاهر من فالق كبير في المنطقة هو على الأرجح فالق اليمونة".



واستكمل، "أحذر بشدّة من القيام بأية تفجيرات في أماكن كهذه لأن الموضوع ذو خطورة استثنائية من ناحية احتثاث الزلازل".

وكان قد أفاد المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية ميشال افرام, عن "تسجيل هزة أرضية خفيفة بعد ظهر اليوم السبت، في منطقة قاع الريم الجبلية في منطقة زحلة".



وشدّد افرام على أنه,"لا داعي للخوف والهلع، اذ ليس هناك ما يدعو لحدوث هزات أخرى".