عناوين الصحف ليوم الأحد 4 حزيران 2023

النهار: باسيل البادئ بترشيح أزعور... "توافقيّاً وبلا فرض"
الديار: باسيل: تقاطعنا مع كتل نيابية أخرى حول اسم أزعور لرئاسة الجمهورية
الثنائي يشكك في جدية مرشح المعارضة والوطني الحر... ومصدر مقرب من بري: ان غدا لناظره قريب
التدخل الاميركي «قوطبة» على المسعى السعودي الفرنسي... وحزب الله: هدفه العرقلة
الأنباء الكويتية: سجال ميقاتي مع باسيل مستمر: ليسهل انتخاب رئيس «ويرتاح مني»!
أزعور مرشحاً للمعارضة.. فهل يحصل على الأصوات اللازمة؟
الشرق الأوسط: المعارضة تتجه لإعلان ترشيح جهاد أزعور رسمياً
«الثنائي الشيعي» ينتقد... ونائب في «التيار»: انتخاب الرئيس استحقاق مسيحي
الوطن السورية: الدندح لـ«الوطن»: المباحثات ستركز على تعزيز العلاقات الثنائية وجهود عودة التنسيق العربي المشترك … المقداد وصل إلى بغداد ويلتقي نظيره العراقي والرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى