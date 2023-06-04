عناوين الصحف ليوم الأحد 4 حزيران 2023

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النهار: باسيل البادئ بترشيح أزعور... "توافقيّاً وبلا فرض"

الديار: باسيل: تقاطعنا مع كتل نيابية أخرى حول اسم أزعور لرئاسة الجمهورية

الثنائي يشكك في جدية مرشح المعارضة والوطني الحر... ومصدر مقرب من بري: ان غدا لناظره قريب

التدخل الاميركي «قوطبة» على المسعى السعودي الفرنسي... وحزب الله: هدفه العرقلة



الأنباء الكويتية: سجال ميقاتي مع باسيل مستمر: ليسهل انتخاب رئيس «ويرتاح مني»!

أزعور مرشحاً للمعارضة.. فهل يحصل على الأصوات اللازمة؟

الشرق الأوسط: المعارضة تتجه لإعلان ترشيح جهاد أزعور رسمياً

«الثنائي الشيعي» ينتقد... ونائب في «التيار»: انتخاب الرئيس استحقاق مسيحي

الوطن السورية: الدندح لـ«الوطن»: المباحثات ستركز على تعزيز العلاقات الثنائية وجهود عودة التنسيق العربي المشترك … المقداد وصل إلى بغداد ويلتقي نظيره العراقي والرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى