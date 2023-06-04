الأنباء الكويتية: بري سيدعو الى جلسة لانتخاب الرئيس

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بعض ما جاء في مقال عمر حبنجر في الأنباء الكويتية:

أعلن نحو 52 نائبا لبنانيا، ترشيحهم لمدير الشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور للرئاسة اللبنانية، على أن يتجاوز العدد الخمسة وستين صوتا المطلوبة للفوز، يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، بانضمام نواب اللقاء الديموقراطي برئاسة تيمور جنبلاط، ومن بقي من المستقلين والتغييريين خارج الركب، وليذهب الجميع بعدها الى مجلس النواب.

هذه المستجدات تبلورت بعد اجتماع نواب المعارضة في البيت المركزي لـ«حزب الكتائب»، مساء الجمعة، وتقول مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن الرئيس نبيه بري، وبعدما يتأكد من ان ترشيح أزعور بات جديا ورسميا، فإنه سيدعو الى جلسة لانتخاب الرئيس.