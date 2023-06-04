النهار: دعوة برّي إلى جلسة انتخابية ستغدو مسألة محسومة

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

الكواليس السياسية تفاعلت مع الوقائع الجديدة التي برزت من خلال إنجاز تفاهم القوى المعارضة مع "التيار الوطني الحر" على المضي قُدماً في إعلان ترشيح أزعور والسعي إلى استقطاب أكثرية نيابية وازنة لمصلحته ورصد ردود فعل الفريق الداعم لترشيح سليمان فرنجية، وتالياً تبيّن الموعد الحتمي لانعقاد جلسة مجلس النواب في ظل هذا التطوّر.

وإذا سارت الأمور وفق ما هو مرتقب في مطلع الأسبوع بعد أن يكون ترشيح ازعور اكتمل فصولاً ببيانات لاحقة صادرة عن الأفرقاء الداعمين لترشيحه، فإنّ الأسبوع المقبل سيغدو أسبوعاً استثنائيّاً لجهة رسم التوجهات الجديدة التي أخذها الاستحقاق الرئاسي خصوصا أنّ مسألة دعوة رئيس المجلس نبيه برّي إلى جلسة انتخابية ستغدو مسألة محسومة بصرف النظر عن المجريات والتوقعات الاستباقية لانعقاد الجلسة وما يمكن ان تسفر عنه.

كما أنّ الأمر الموازي المهم للدعوة وتحديد موعد للجلسة سيتمثل في تحديد مواقف الافرقاء والنواب والكتل الذين لا يزالون في نقاط وسطية أو محايدة أو محيرة باعتبار أنّ هذه المجموعات هي التي سترجح كفة الأكثرية لأيّ من المرشحين.