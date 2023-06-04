اللقاء الديمقراطي يميل الى التفاهم على مرشح توافقي

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

لم تعط كتلة اللقاء الديموقراطي كلمتها النهائية، وفضلت تاخير موقفها الى بعد غد الثلاثاء بعد اجتماعها منتظرة اعلان ترشيح جهاد ازعور.

وقال عضو الكتلة النائب بلال عبدالله امس « ان الحزب التقدمي الاشتراكي يريد مرشحا توافقيا يؤمن صيغة توافقية داخلية».

واضاف ان اجتماع اللقاء الديموقراطي الثلاثاء سيحمل كل الخير للبنان. لقد رشحنا جهاد ازعور لرؤيته الاقتصادية ومسيرته الناجحة في وزارة المال، لكن المطلوب اعادة التفتيش عن مساحة حوار جديدة والبحث عن مرشح مشترك بين كافة القوى السياسية، وسنعلن موقفنا بعد ان نلمس ان كافة القوى وافقت على مرشح معين».

وقالت مصادر مطلعة مساء امس لـ «الديار» ان اللقاء الديموقراطي لا يتجه الى اعلان تاييد ازعور بعد غد، وهو يميل الى الدعوة لمزيد من الحوار للتفاهم على مرشح توافقي.