مقدمة الOTV

يتابع اللبنانيون اخبار الترشيحات الرئاسية باهتمام، آملين في ان يشق الاستحقاق متى حصل، طريقَهم نحو الخلاص من الازمة.

غير ان اللبنانيين جميعا يدركون جيدا ان ملء الفراغ في القصر الجمهوري لن يؤدي الى اي نتيجة، اذا لم يقترن بتفاهم عريض على اصلاحات شاملة، فشلت المؤسسات الدستورية حتى الآن في انتاجها، وهي باتت معروفة ولا لزوم لتكرار التعداد.

وفيما تُرتقب الليلة كلمة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خلال عشاء هيئة قضاء جبيل في التيار تنقلها الOTV مباشرة على الهواء، بات من الثابت حصول التقاطع بين افرقاء المعارضة والتيار حول ترشيح جهاد ازعور.

اما على الضفة المقابلة، فمواقف تؤكد الا حل بلا المرشح الجدي سليمان فرنجية، واخرى تشدد على ان التوافق بين اللبنانيين هو مدخل الحل.

وفي غضون ذلك، تراجع الكلام مرحليا حول مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ضوء التطورات القضائية الاخيرة المرتبطة به، وكأن البعض نجح في وضع فكرة تنحيته جانبا ربطا بمصالح معروفة.

اما العناوين الحياتية اليومية، فمن ترقيع الى ترقيع، وآخرها قضية الانترنت والاتصالات.