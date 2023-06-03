خريش سلّمت العبسي كلمة باسيل أمام مجلس النواب الإيطالي وأثارت معه قضية جدعون

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استكملت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية الأستاذة مي خريش مع وفد من مكتبها جولتها على المرجعيات الروحية والرهبانيات، بزيارة بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في مقره في الربوة، وسلمته كلمة رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل أمام مجلس النواب الإيطالي عن "الهجرة ومسيحيو الشرق".

وكان تداول مع غبطته في الشؤون الوطنية ومسار رئاسة الجمهورية، وأهمية استناده إلى الركيزة الميثاقية والحوار الوطني.

وكان تأكيدٌ على أهمية تجذّر المسيحيين المشرقيين في أرضهم وخيار الإنفتاح والتلاقي.

وقد أثارت خريش والوفد قضية مدير عام الصناعة داني جدعون والطريقة التعسفية وغير القانونية في التعاطي معه، وأكدا أهمية حفظ حقوق المواطنين في وجه كل تعسف سياسي يرمي إلى تحقيق مصالح خاصة على حساب مصلحة الدولة واللبنانيين.