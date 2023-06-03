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الطقس غدا غائم مع انخفاض بالحرارة وتتساقط امطار خفيفة

3
JUNE
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس غدا غائما جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة شمال البلاد.
وجاء في النشرة الآتي:
-    الحالة العامة: أجواء سديمية تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع بعض التقلبات المحلية حتى صباح يوم غد الاحد حيث يستقر الطقس مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية. 
ملاحظة : معدل  درجات الحرارة  لشهر حزيران تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة مئوية في بيروت. 

-    الطقس المتوقع في لبنان: اليوم:غائم جزئياً مع أجواء سديمية حيث تسوء الرؤية تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملموس بحيث تعود الى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة.، تنشط الرياح فتفارب ال ٥٠ كلم/س كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة وموحلة أحياناً في الفترة الصباحية والمسائية مع ظهور خلايا رعدية منفردة .  الأحد: غائم جزئياً  مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة شمال البلاد. 
الإثنين: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات كما يتكون الضباب على المرتفعات. الثلاثاء:  قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات. 

-    درجات الحرارة المتوقعة :  على الساحل من 24 الى 30 درجة، فوق الجبال من 20 الى 26 درجة، في الداخل من 19 الى 31 درجة.
-    الرياح السطحية:   جنوبية غربية، ناشطة ، سرعتها بين ١٥ و٤٥ كم/س. 
-    الانقشاع:   متوسط الى سيء احيانًا 
-    الرطوبة النسبية على الساحل:   بين  ٣٥ و ٨٠ %. 
-    حال البحر:   متوسط ارتفاع الموج الى مائج .     حرارة سطح الماء:   ٢٢°م. 
-    الضغط الجوي:    ٧٦٢ ملم زئبق .
-    ساعة شروق الشمس:   ٠٥,٢٧     ساعة غروب الشمس:   ١٩,٤٥ .

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