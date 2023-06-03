بلدية بيروت تنفي علاقتها بموقع مزيف يحمل إسمها منشأ عن طريق موقع "إسرائيلي"

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عطفاً على التقرير المصور الذي يتم تداوله على عدد من المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "بلدية بيروت... تصب في تل أبيب"، تبعاً لما أشير، وحرصاً منها على ايصال الحقيقة كاملة، يهم دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن توضح للرأي العام، الوقائع في الرد المبين ادناه وهو التالي:



1- إن الموقع الالكتروني العائد لبلدية بيروت والمعرف عنه على صفحة البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات عديدة هو www.beirut.gov.lb وهذا الموقع كان قيد الانشاء ولم يتم تفعيله بعد.



أما الموقع المزيف الذي تحدث عنه التقرير المصور المشار اليه أعلاه هو beirut-municipality.com ولا علاقة لبلدية بيروت به لا من قريب او بعيد كما أن الشعار المستعمل في الموقع المزيف ليس شعار بلدية بيروت وتم تعديله ليكون مشابه للشعار الرسمي للبلدية.



2- باستطاعة أي كان شراء الـ Domain من خلال مواقع عديدة تحت أي عنوان أو مسمى واستعماله في أساليب غير شرعية ولغايات غير بريئة تصب كلها في خانات عديدة منها الابتزاز، القدح والذم، تشويه السمعة، انتحال الصفة وغيرها من الامور من شأنها أن تهدد السلم الأهلي كما كان مراد ممن قام بإنشاء الموقع الالكتروني المزيف لمحاولة الصاق صفة العمالة مع العدو الإسرائيلي .



3- ستتخذ بلدية بيروت أمام القضاء صفة الادعاء الشخصي على من قام بإنشاء تلك الصفحة المزورة وانتحال صفة واسم بلدية بيروت وشكك في وطنية القيمين عليها والعاملين فيها من خلال رابط إلكتروني مزور يوحي أنه الموقع الالكتروني الرسمي لبلدية بيروت.



نهيب بالوعي الكبير لدى أهالي وسكان مدينة بيروت وكافة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عدم الانجرار وراء تلك الشائعات والأخبار المفبركة التي من شأنها أن تشوه صورة العاصمة وأم الشرائع بيروت.



كما نتمنى على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية التي تكون قد تسرعت ونشرت هذا التقرير المغلوط والغير صحيح، التأكد منه قبل نشره او تداوله بين العامة واستيفاء المعلومات الصحيحة من خلال دائرة العلاقات العامة المصدر الرسمي الوحيد المخول نشر الأخبار والبيانات العائدة لبلدية بيروت، كي لا يتكرر نشر مواد غير صحيحة تتضمن اتهامات باطلة قد تشوه سمعة المدينة.