مجموعة "كاليبر": بعد حملاتهم الممنهجة على القاضية عون يتهجمون على قاضيتين بطلتين

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أكدت مجموعة "كاليبر" لدعم القضاء الحر أنه "بعد الحملات الممنهجة بحق القاضية غادة عون بمجرد مكافحتها فساد المنظومة، ها هم هؤلاء انفسهم يتهجمون اليوم على قاضيتين بطلتين الأولى الرئيسة نازك الخطيب التي تجرأت على استكمال النظر في ملف النافعة (مغارة علي بابا) فادعت على مجموعة من المرتشين والفاسدين المدعومين ممن هم في السلطة ومن خلفهم من جوقات إعلامية والقاضية البطلة الأخرى هي الرئيسة أنياس معتوق التي خالفت قرار الهيئة الإتهامية بإطلاق سراح المتهمة هدى سلوم".

وشددت "كاليبر" على أنه "كلنا أمل بقضاة أبطال آخرين يخوضون معارك الشعب اللبناني لإرساء مبدأ العقاب وليس العكس".