living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تكتّل يشبه التقارب السعودي- السوري... بيضة قبّان؟

3
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صفاء درويش- الجمهورية -

في التوقيت والمضمون أتى الإعلان عن تشكيل تكتل «التوافق الوطني» من قِبل النائب فيصل كرامي، متناسقًا مع إعادة تطبيع العلاقات السعودية - السورية، والتقارب العربي- العربي الأخير. وكأنّ الخطوة «تناغم واضح» حين يُستثمر هذا التقارب العربي- العربي بتكتّل ذي طابع سنّي، يمكن له اللعب على حبال هذا التقارب، لاسيما وأنّ التكتّل انتقى أعضاءه بذكاء لا يسمح بضربه تحت ذرائع وُجدت سابقًا.

في الشكل، يريد هؤلاء أن يقولوا للجميع إنّ تجربة «اللقاء التشاوري» الفاشلة، بحسب وجهة نظرهم، لن تتكرّر، وأنّ هذا التكتّل ليس «غلافًا سنّيًا» لرغبة الثنائي. هذا الأمر تحقّق من خلال عدم إدخال ثلاثة نوّاب سنّة إليه، هم ملحم الحجيري وينال الصلح عضوا «كتلة الوفاء للمقاومة» وكذلك قاسم هاشم عضو «كتلة التنمية والتحرير»، حيث كان إدخالهم ممكنًا وسهلًا لأبعد الحدود، حيث لن تمانع قيادتا «حزب الله» وحركة «أمل» بهذا الموضوع. ادخالهم ربّما كان سيضيّق هامش العمل على أعضاء التكتّل، هم الذين يريدون إعطاء حالتهم هذه بُعدًا عربيًا بجناحين ربّما، سوري وسعودي، فيكون تكتلهم نقطة التقاء القوى السياسية في مرحلة ما بعد التقارب، وربّما ما بعد رئاسة الجمهورية.

قد يقول البعض إنّ هذا التكتّل هو تكتّل الطامحين لرئاسة الحكومة، وفي هذا الإطار لا يبدو هذا الامر منطقيًا، إذ انّ ثلاثة من خمسة أعضاء ليس بوارد أحد طرحهم بشكل فعلي لهذا المنصب. وفي الشكل أيضًا، يبدو أنّ هذا التكتّل سيكون ذا قيادة جماعية، رغم تصدّر النائب فيصل كرامي مشهد الاعلان عنه، إذ تشير المعلومات، أنّ الاجتماعات الدورية سوف تحصل بشكل المداورة بين مكاتب جمعية المشاريع ودارة كرامي ودارة محمد يحيى ودارة حسن مراد.

في المضمون، يؤسس الإعلان عن هذا التكتّل لشكل موحّد نوعًا ما لسنّة الثامن من آذار. هؤلاء، ورغم الاتفاق في ما بينهم على ثلاثة عناوين أساسية هي المقاومة وسوريا والبعد العربي للبنان وتحديدًا السعودي، لا يبدو انّهم استطاعوا الاتفاق على تدوير زوايا التفاصيل بين بعضهم البعض، فرفض النائب جهاد الصمد الانتساب، وهو الذي يدور في نفس فلكهم السياسي، وكذلك فعل النائب عبد الرحمن البزري.

يمكن لقارئ المشهد أن يستشف أنّ «التوافق الوطني» يرغب بتظهير نفسه على انّه بيضة القبّان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على قاعدة أنّ 5 اصوات يمكن لها ترجيح كفّة أي مرشح في ظلّ التوازن الحالي في المجلس النيابي، ولكن ربّما غاب عن بال هؤلاء، أنّ صوتهم واضح المعالم كتموضعهم، ولو أعادوا انتشارهم في تكتّل بعيدًا من العمل الفردي.

وردًا على من يقول إنّ هذا التكتّل وُلد من أجل إيجاد حجمٍ لهؤلاء لم يستطيعوا تأمينه في السياسة، يردّ مصدر من داخل التكتّل ليقول: «مجموع أصواتنا التفضيلية 45 ألف صوت، فيما نوّاب حزب عريق كـ«الكتائب» لم يحصل على أكثر من 25 ألفاً، وهذا كافٍ لنتحدّث عن حجم تمثيلنا!».

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   