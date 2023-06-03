عناوين الصحف ليوم السبت 3 حزيران 2023

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الأخبار

ـ بري ينتظر اتصالات الراعي قبل قرار تحديد جلسة الانتخابات | أزعور مرشح مواجهة جديد

ـ زحمة إسرائيلية في واشنطن: «اتفاق الضرورة» مع طهران «كارثي»

ـ اجتماع جنيف المعارض: محاولة للملمة الشتات

ـ تسونامي تعديات يبتلع شاطئ البترون

البناء

ـ اجتماع لوزراء خارجية بريكس وأصدقائها… ولافروف يرحب بإيران والسعودية ومصر وتركيا

ـ حلف أزعور يغطي بصراخ الدعوة لجلسة عجزه عن إعلان الترشيح وعجز أزعور عن الترشّح

ـ رعد: التذاكي والمناورات لا تنتجان رئيساً… وعفيف: اسم حزب الله لم يرد في القرار الاتهامي

الجمهورية

ـ الانتخاب: نصاب بمواجهة نصاب

ـ الاكتظاظ في السجون مَعاص ٍ ومآسٍ...

ـ مُمانعون ومعارضون يواجهون العقبات والعقوبات بالمناورات

ـ تعرفة الانترنت ستزيد 6 مرّات الى 7

اللواء

ـ صراع «ميثاقي» يبدّل الأدوار ويكشف المستور الرئاسي!

ـ انفرجت مع أوجيرو وتعقّدت مع الأساتذة.. وصدمة لحزب الله من زجِّه باغتيال الإيرلندي

ـ بلينكن إلى الرياض الثلاثاء.. ومباحثات سعودية إيرانية في كيب تاون

ـ «أوبك بلاس» تجتمع غداً لمواجهة تراجع الأسعار

الديار

ـ بكركي والفاتيكان لفرنسا: لا يجب كسر المسيحيين ولرئيس لا غالب ولا مغلوب

ـ عواصم القرار تدفع نحو انجاز الاستحقاق الرئاسي والثنائي الشيعي يرفض ابتزازه