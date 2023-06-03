عناوين الصحف ليوم السبت 3 حزيران 2023

الأخبار
ـ بري ينتظر اتصالات الراعي قبل قرار تحديد جلسة الانتخابات | أزعور مرشح مواجهة جديد
ـ زحمة إسرائيلية في واشنطن: «اتفاق الضرورة» مع طهران «كارثي»
ـ اجتماع جنيف المعارض: محاولة للملمة الشتات
ـ تسونامي تعديات يبتلع شاطئ البترون
البناء
ـ اجتماع لوزراء خارجية بريكس وأصدقائها… ولافروف يرحب بإيران والسعودية ومصر وتركيا
ـ حلف أزعور يغطي بصراخ الدعوة لجلسة عجزه عن إعلان الترشيح وعجز أزعور عن الترشّح
ـ رعد: التذاكي والمناورات لا تنتجان رئيساً… وعفيف: اسم حزب الله لم يرد في القرار الاتهامي
الجمهورية
ـ الانتخاب: نصاب بمواجهة نصاب
ـ الاكتظاظ في السجون مَعاص ٍ ومآسٍ...
ـ مُمانعون ومعارضون يواجهون العقبات والعقوبات بالمناورات
ـ تعرفة الانترنت ستزيد 6 مرّات الى 7
اللواء
ـ صراع «ميثاقي» يبدّل الأدوار ويكشف المستور الرئاسي!
ـ انفرجت مع أوجيرو وتعقّدت مع الأساتذة.. وصدمة لحزب الله من زجِّه باغتيال الإيرلندي
ـ بلينكن إلى الرياض الثلاثاء.. ومباحثات سعودية إيرانية في كيب تاون
ـ «أوبك بلاس» تجتمع غداً لمواجهة تراجع الأسعار
الديار
ـ بكركي والفاتيكان لفرنسا: لا يجب كسر المسيحيين ولرئيس لا غالب ولا مغلوب
ـ عواصم القرار تدفع نحو انجاز الاستحقاق الرئاسي والثنائي الشيعي يرفض ابتزازه