أسرار الصحف ليوم السبت 3 حزيران 2023

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البناء

أبدى سفير مقيم في بيروت خشيته من أن يذهب الاستعصاء الرئاسي بلبنان إلى بقاء الفراغ لما بعد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وترتيب العلاقة الغربية مع سورية عبر الانسحابات العسكرية والحل السياسي ورفع العقوبات، وعندها يكون الاستعصاء ورقة تفاوض بين الخارج الراغب والداخل القادر.



قال مرجع نيابي إن الحلف المناوئ لترشيح الوزير سليمان فرنجية عالق بين البيضة والدجاجة، بيضة طلب الحلف من مرشحه إعلان ترشيحه لخوض معركة إسقاط فرنجية والتفاوض على البديل ودجاجة طلب المرشح من الحلف إعلان ترشيحه حتى الفوز لأنه مضطر للاستقالة ليعلن الترشيح ويخشى أن يخسر الاثنتين.

الجمهورية

ـ تَبيّن من النقاشات في اجتماعات مجموعة العمل المالية الدولية في البحرين وجود لوبي غير عربي حاولَ الدفع في اتجاه إدراج لبنان على القائمة الرمادية

ـ وصفت أوساط سياسية زيارة مرجعية روحية إلى دولة خارجية بأنها سَجّلت نصف نجاح ونصف إخفاق

ـ إستغربت جهات دبلوماسيةً عدم فتح وزارة الخارجية تحقيقا مع سفير لبناني في أوروبا متّهم بالاغتصاب والاعتداء على النساء ومحاولة القتل

اللواء



تسعى شخصية مقرَّبة إلى الحصول على معلومات عن لقاء الأليزيه مع مرجعية روحية لبنانية، وحقيقة ما دار حوله بشأن شخصية مرشحة بقوة للرئاسة.



تمر علاقة نائب شمالي مع مسؤول كبير بأزمة غير مسبوقة، لجهة احتمال اندلاع حملات متبادلة بين الطرفين.



فاقمت التصرفات الأخيرة لرئيس تكتل نيابي من الأزمة مع رئيس تيار طامح للرئاسة، الأمر الذي يمنعه من القيام بأي خطوة تجاهه.