living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القاضية غادة عون: مسلسل استهداف القضاة الاوادم مستمر

2
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان: "مسلسل استهداف القضاة الاوادم مستمر. القضاة الذين يستبسلون في الدفاع عن المواطن من الذل والهوان الذي الحقه به النظام الفاسد. وبالمناسية ها هو احدهم وكيل المدعى عليها هدى سلوم ينبري ليعتبر، انه وباخلاء سبيل موكلته، قد لقن درسا للقاضية نازك الخطيب، القاضية الشريفة التي بذلت جهدا غير مسبوق لتفكيك مافيا النافعة". 
 
اضافت: "لا يا حضرة المحامي الوكيل لن يمر هذا الكلام. نازك الخطيب من انزه القضاة،  عملت وفق ضميرها بالاستناد الى كل ما لديها من معطيات في الملف توجب التوقيف، مع العلم ان اخلاء سبيل هدى سلوم حصل بالاكثرية وبالاستناد الى سبب شكلي لا علاقة له بالأدلة الثابتة في الملف والتي تبرر التوقيف. هنا لا بد من توجيه تحية تقدير واحترام الى القاضية انييس معتوق التي خالفت  قرار اخلاء السبيل والتي تميزت دائما بامانتها لقسمها وبمواجهتها لكل الضغوط دون ان تضعف". 
 
وختمت: "شكرا نازك الخطيب وشكرا انييس معتوق. لن ينال من شفافيتكم وصدقكم اي كلام رخيص. ستشمخون دائما رافعي الرأس مدافعين عن الحق والعدالة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   