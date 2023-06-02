القاضية غادة عون: مسلسل استهداف القضاة الاوادم مستمر

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قالت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان: "مسلسل استهداف القضاة الاوادم مستمر. القضاة الذين يستبسلون في الدفاع عن المواطن من الذل والهوان الذي الحقه به النظام الفاسد. وبالمناسية ها هو احدهم وكيل المدعى عليها هدى سلوم ينبري ليعتبر، انه وباخلاء سبيل موكلته، قد لقن درسا للقاضية نازك الخطيب، القاضية الشريفة التي بذلت جهدا غير مسبوق لتفكيك مافيا النافعة".



اضافت: "لا يا حضرة المحامي الوكيل لن يمر هذا الكلام. نازك الخطيب من انزه القضاة، عملت وفق ضميرها بالاستناد الى كل ما لديها من معطيات في الملف توجب التوقيف، مع العلم ان اخلاء سبيل هدى سلوم حصل بالاكثرية وبالاستناد الى سبب شكلي لا علاقة له بالأدلة الثابتة في الملف والتي تبرر التوقيف. هنا لا بد من توجيه تحية تقدير واحترام الى القاضية انييس معتوق التي خالفت قرار اخلاء السبيل والتي تميزت دائما بامانتها لقسمها وبمواجهتها لكل الضغوط دون ان تضعف".



وختمت: "شكرا نازك الخطيب وشكرا انييس معتوق. لن ينال من شفافيتكم وصدقكم اي كلام رخيص. ستشمخون دائما رافعي الرأس مدافعين عن الحق والعدالة".