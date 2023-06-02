الهيئات الإقتصادية بحثت مع الوفد الكويتي في تعزيز التعاون شقير: ندعوهم للإستثمار في قطاع الغاز

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عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اليوم، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماعا مع الوفد الإقتصادي الكويتي الذي يزور لبنان برئاسة الوكيل المساعد لوزارة التجارة والصناعة الكويتية الدكتور محمد الجلال، بحضور أعضاء الهيئات الإقتصادية: رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، رئيس تجمع رجال الأعمال نيكولا بوخاطر، رئيس الندوة الإقتصادية رفيق زنتوت، نائبي رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد وغابي تامر، أمين سر جمعية المطورين العقاريين محمد أبو درويش، وكذلك رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي أسعد صقال، أمين سر الهيئات الإقتصادية ألفونس ديب والمستشار الضريبي للهيئات الإقتصادية هشام المكمل.

وتخلل الإجتماع البحث في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وكذلك جرى نقاش حول قانون وحوافز الإستثمار والفرص المتاحة في البلدين.

شقير

بداية رحب شقير بالوفد الكويتي في “بلده الثاني لبنان وفي العاصمة بيروت التي اشتاقت لأشقائها الخليجيين والكويتيين”، آملا أن “تستقيم الأوضاع في لبنان سريعا وتعود العلاقات بين لبنان والدول الخليجية الشقيقة الى سابق عهدها”.



وشكر شقير بإسمه وبإسم القطاع الخاص اللبناني “احتضان الدول الخليجية ومن ضمنها الكويت، مئات آلاف اللبنانيين الذين يعاملون معاملة خاصة”.

وقال: “على الرغم من أننا نمر بظروف صعبة، إلا أننا متفائلون بالمستقبل، وهذا التفاؤل مبني على عدد من المعطيات لعل أهمها: وقوف الدول الشقيقة الى جانب لبنان، الإتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وإطلاق عملية إستكشاف النفط والغاز من قبل شركة توتال التي من المقرر أن تبدأ في أيلول المقبل، الإتفاق بين السعودية وإيران الذين من شأنه أن يؤدي الى تهدئة في المنطقة، وأيضاً الإتفاق بين السعودية وسوريا وعودتها الى الجامعة العربية”.

اضاف: “القطاع الخاص اللبناني على الرغم من معاناته خلال الأزمة الإقتصادية إلا أنه استطاع أن يثبت أقدامه وبدأ يحقق تقدماً ملموساً، لكن المشكلة لدينا في القطاع العام الذي ما زال يعاني بشكل كبير”.

وتابع: “خلال سنوات الأزمة ظهرت فرص إستثمارية هامة وكان ابرزها في الصناعة الوطنية التي توسعت كثيراً خصوصاً في قطاعات صناعة الأدوية والصناعات الغذائية وصناعة المنظفات والمعقمات وغيرها من السلع الاساسية، وهي لاقت رواجاً في الداخل والخارج للجودة العالية التي تتمتع بها”.



ودعا “القطاع الخاص الكويتي الى الإستثمار في لبنان في هذه الفرص وكذلك في قطاع الغاز”.

وقال: “سيكون لنا زيارة قريباً الى الكويت، ونحن بانتظار النتائج التي ستسفر عنها أعمال الحفر لإستكشاف الغاز، للقاء القطاع الخاص الكويتي ووضعه في صورة النتائج ودعوته للإستثمار في الفرص المتاحة”.

الجلال

من جهته، شكر الجلال شقير والهيئات الإقتصادية على “هذا اللقاء المثمر”، مؤكدا “حرص الكويت على مساعدة لبنان”.

وأشاد بـ”العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين”، متمنيا للبنان أن “يستعيد عافيته في وقت قريب”، مشيدا بـ”القدرات التي يتمتع بها اللبناني والقطاع الخاص اللبناني”.

وأكد “استعداد وزارة الصناعة والتجارة الكويتية للتعاون في المجالات التي من شأنها دعم الإقتصاد اللبناني، واستعداد الوزارة لمساعدة وفد الهيئات الإقتصادية الذي سيزور الكويت في عقد اللقاءات المطلوبة وإنجاح الزيارة”.

حوار وهدية تذكارية



ثم دار حوار بين الحضور حول سبل تعزيز التعاون والفرص المتاحة في البلدين.

وبعد انتهاء الإجتماع، قدم شقير لرئيس الوفد الكويتي كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان.