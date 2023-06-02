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شو الوضع؟ توتر "الثنائي الشيعي" يتصاعد فمتى النزول عن شجرة فرنجية؟

2
JUNE
2023
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بلغ توتر الثنائي الشيعي مداه أمس مع الكلام العالي السقف للمفتي أحمد قبلان الذي تخصصت تصريحاته في مواجهة المرجعيات الدينية والسياسية المسيحية وسرديتها للواقع اللبناني. ذلك أن زيارة البطريرك الراعي الفاتيكانية والفرنسية والتي وضعت النقاط على حروف الترشيحات الرئاسية، إضافة إلى التقاطع العريض على بديل لفرنجية هو جهاد أزعور، أسهما في رفع منسوب هذا التوتر إلى أقصى حدود، وربما إطالة أمد الفراغ الرئاسي.

والواقع أن الثنائي الشيعي أدار معركة الرئاسة في شكلٍ سيء، وهو من وضع نفسه على شجرة "عالية" رئاسياً، بحيث بات الآن إلى من يعينه على النزول منها، من دون تكليف لبنان أثماناً إضافية لا داعٍ لها ولا طائل منها. هذا الأمر، صعّد وزاد من الأسئلة والملاحظات الموجهة إلى حزب الله و"أمل". فهل أن حفظ المقاومة العسكرية في وجه إسرائيل، يستأهل، ويتطلب، الإصرار على دعم مرشح مجرّد من التمثيل الشعبي الوازن. ولماذا استطراداً، عدم توسيع لائحة المرشحين لتكون هناك قدرة على التفاوض والمناورة السياسية المشروعة في المسار الإنتخابي الرئاسي؟ وماذا عن عدم المبادرة لطرح شخصيات تتمتع بخبرات مالية واقتصادية، في شكل تتلاءم فيه مع سياق الأزمة والتفكير بالخروج منها لبنانياً؟

أما احتمالات الأجوبة، فهي أكثر خطورة. ذلك أنه إذا كانت الشيعية السياسية تعتقد أنها تريد الإستئثار بالسلطة في لبنان، على خلاف الميثاقية والشراكة اللذين يمثلان أساس النظام السياسي الدستوري اللبناني، فهذا يكشف نيات مبيتة، سبق وأن حاربها حزب الله و"أمل" تحديداً بعد خرق حكومة السنيورة الميثاق والشراكة منذ أواخر العام 2005 إلى ما بعد حرب تموز. وإذا كان الرهان على استثمار عوامل القوة في النظام اللبناني، قبيل بدء مفاعيل التسوية الإيرانية – السعودية وترتيباتها، فهو رهان خاطئ، لا بد من استبداله باللجوء إلى حضن الشراكة الوطنية الضامنة للجميع.

في هذا السياق، جدد اليوم النائب محمد رعد التمسك بفرنجية رافعاً إياه إلى منزلة القادر على "حل مشاكل البلد الإستراتيجية"، ملمحاً إلى المناورة بجهاد أزعور الذي يقترب الإعلان عنه كمرشح توافقي. وقد لفتت في هذا الإطار تصريحات لقياديين في الحزب التقدمي الإشتراكي تناولت بإيجابية هذا المسعى التوافقي.

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