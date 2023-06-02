نشاط شبابي لهيئة قضاء زحلة

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أقامت هيئة قضاء زحلة في التّيار الوطنيّ الحرّ نشاطاً شبابياً حاشداً افتتحت خلاله لجنة الشباب، بيتها في الكريستال سنتر وذلك بحضور النائب سليم عون ونائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون الشباب منصور فاضل ونائب منسق قطاع الشباب رامي صدقة وأعضاء هيئة القضاء وحشد من شباب وشابات التيار.

تخلل اللقاء كلمة للسيد منصور فاضل أثنى فيها على عمل لجنة الشباب وشجعهم على الاستمرار في احتضان جيل الشباب الذي يشكل مستقبل التيار وأمله. وشدد فاضل على ضرورة الإختيار الصحيح للقادة واعطائهم هامش من الحرية للإبداع والعمل المجبول بالمحبة التي تقود إلى النجاح.

كما رحب النائب سليم عون بالحضور وأكد دعمه المطلق للخطوة والاهتمام بالشباب الصاعد ليكون الشعلة التي تكمل النضال من أجل الحقيقة.

وتشارك الحضور بعض الألعاب والتحديات وتم قطع قالب حلوى احتفالاً بالمناسبة.