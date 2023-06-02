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مصلحة الأرصاد الجوية تحذر...!

2
JUNE
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائما جزئيا بالاجمال مع احتمال تساقط زخات أمطار خفيفة متفرقة ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتصل الى 65 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية، و يتوقع ان تكون الامطار غزيرة احيانا مع احتمال حدوث برق ورعد خلال الفترة الصباحية وبعد الظهر، كما تنخفض الحرارة بشكل ملموس وسريع ويتكون الضباب على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كليّ. وجاء في النشرة الاتي:
 
الحال العامة: كتل هوائية حارة وجافة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية، تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس حار وجاف ( تلامس درجات الحرارة 36 درجة ساحلا وفي الداخل) مترافقة برياح خماسينية ناشطة محملة بالغبار مما تجعل الأجواء سديمية وتنحسر تدريجيا بدءا من صباح يوم السبت.
 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين ٢٢ و٣٠ درجة. وتحذير من اندلاع الحرائق نتيجة الرياح الخماسينية الحارة والجافة الجمعة.
 
الطقس المتوقع في لبنان:
 
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع احتمال تساقط زخات من الأمطار المتفرقة وارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة ورياح خماسينية ناشطة محملة بالغبار تشتد احيانا لتصل الى 50 كم/س ممّا تجعل الأجواء سديمية فتسوء معها الرؤية أحيانا، كما نحذر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.
 
السبت: غائم جزئيا بالاجمال مع احتمال تساقط زخات أمطار خفيفة متفرقة، ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى 65 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية، و يتوقع ان تكون الامطار غزيرة احيانا مع احتمال حدوث برق ورعد خلال الفترة الصباحية وبعد الظهر، كما تنخفض الحرارة بشكل ملموس وسريع و يتكون الضباب على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.
 
الأحد: غائم جزئيا الى غائم احيانا ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع انخفاض إضافي وملموس في درجات الحرارة واحتمال رذاذ متفرق مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.
 
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال ودون تعديل على الساحل وفي الداخل، مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.
 
- الحرارة على الساحل من 25 الى 33 درجة، فوق الجبال من 22 الى 27 درجة، في الداخل من 24 الى 34 درجة.
 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية صباحا تتحول بعد الظهر الى شمالية شمالية شرقية، اما مساء، فتكون جنوبية شرقية سرعتها بين 15 و40 كم/س تشتد احيانا لتقارب الـ60 كم/س.
 
- الانقشاع: متوسط الى سيء احيانا.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و50%.
 
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.
 
- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق
 
- ساعة شروق الشمس: 5,28

- ساعة غروب الشمس: 19,43
 
 
 
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