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ارتفاع كبير بدرجات الحرارة مع غبار ورياح وامطار

2
JUNE
2023
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كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية يشتد تأثيرها على لبنان اليوم وتترافق مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، تناثر غبار في الجوّ ورياح قوية نسبياً وامطار رعدية محلية. تبدأ هذه الكتل بالانحسار يوم غد السبت.

في التفاصيل...

▪الجمعة :

١- الحرارة : والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي بين ٢٥ و ٣٦ ساحلا وبين ٢١ و ٣٣ بقاعاً وبين ٢١ و ٣١ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجو : غائم ومغبر مع احتمال امطار موحلة ورعدية خاصة جبلاً وشرقاً

٣- الرياح: الرياح جنوبية قوية خاصة جبلاً وفي الداخلوسرعتها بين ٣٠ و ٧٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية : ساحلا بين ٣٠ و ٦٥٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

▪السبت : تبدأ الكتل الحارة بالانحسار فيما الجو قليل السحب الى غائم جزئياً ويتشكل الضباب ليلاً على الجبال والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي بين ٢٠ و ٣٠ ساحلا وبين ١٤ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س

▪الأحد : طقس مستقر ومعتدل فيما الجو يتحول الى غائم جزئياً ويتشكل الضباب على الجبال والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١١ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س

(LBCI)

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