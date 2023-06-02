الجمهورية: الثنائي الشيعي: لا رئيس الّا سليمان

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

قَلّل «الثنائي الشيعي» من التهويل بالعقوبات، ولفتت مصادره لـ«الجمهورية» الى انها ليست المرة الاولى التي يهدد فيها الاميركي ومعه الفرنسي بالعقوبات، فالخارج يريد حماية مصالحه فقط ولا يهمه أيّ شيء آخر وسيناريو التهديدات والتسريبات ليس جديداً… وفي النهاية لا يصح الّا الصحيح، والصحيح هنا انّ فرنجية هو الاكثر حظاً ومتمسّكون به، ونحن نرى الآن انّ حظوظه تقدمت أكثر من ذي قبل ولم تتراجع».

وختمت المصادر: «لا plan B عندنا والمعارضة حتى تحشرنا أكثر، تدفع الاستحقاق الرئاسي الى حدود الغليان ونحن نرد: لا رئيس الّا سليمان»…