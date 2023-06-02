نداء الوطن: الثنائي الشيعي دخل مرحلة التوتر الشديد

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

ظهرت توقعات بأن تعلن المعارضة خلال الساعات المقبلة ترشيح جهاد أزعور وسط بوانتاج يفيد بأن عدد النواب من مؤيدي ترشيح أزعور وصل الى 68 نائباً إستناداً الى انضمام نواب "اللقاء الديموقراطي" الذي يترأسه النائب تيمور جنبلاط الى مؤيدي أزعور. كما تحدثت معلومات عن مسعى لاصدار بيان مشترك بين المعارضة وتكتل "لبنان القوي" غداً السبت، للاعلان عن دعم ترشيح أزعور للرئاسة.

وبدا من خلال هذه المعطيات، ان الثنائي الشيعي دخل مرحلة التوتر الشديد، فكان من معالمها الفورية تكليف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الرد على البطريرك الراعي في بيان، بالقول إن بري وحركة "أمل" والمقاومة "ضمانة وجود لبنان وعنوان سيادته واستقلاله وعيشه المشترك...".