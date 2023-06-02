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عناوين الصحف ليوم الجمعة 2 حزيران 2023

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الأخبار: وزارة «منظمة» الصحة: مزراب هدر مفتوح

حصيلة زيارة الراعي لباريس: لا انتخابات قريباً وعودة إلى الحوار

56 % من النازحين يرغبون بالعودة إلى سوريا

 

 


الديار: «الكباش» الرئاسي يشتدّ ويتخذ منحى طائفياً... والتلويح بالعقوبات يرفع منسوب التوتر
المعارضة و«الوطني الحرّ» الى إعلان مُشترك غداً... بكركي تتحرّك... وبري يرفض «التهديد»
تفاهمات سياسيّة لحماية المؤسسة العسكريّة... زيادة التغذية كهربائياً... واستنفار جنوباً

 

 

 


نداء الوطن: تخطّي أزعور الـ68 صوتاً يُخرج فرنجية ويوتِّر "الثنائي"
الراعي في مواجهة تعطيل بري: إقفال المجلس مَسخرة

 

 

 


النهار: حماوة تصاعدية تستبق انطلاق "المواجهة الثنائية"

 

 

 

 

الجمهورية: التنافس يشتد والحسم يقترب

 

 

 


البناء: ايران تستعيد أموالها المحجوزة في كوريا الجنوبية… والعودة للاتفاق لحل التخزين المرتفع لليورانيوم بري لن يدعو لجلسة قبل ترشيحين جديين على الأقل… وسجال رئاسي بين الراعي وقبلان فيصل كرامي في ذكرى اغتيال الرشيد: الفدرالية واللامركزية المالية الموسعة طريق لاختفاء لبنان

 

 

 


اللواء: مواجهة شيعيَّة - مسيحيَّة ترفع من حرارة التأزُّم الرئاسي
الراعي ينضم إلى ائتلاف المعارضة والتيار.. وصوان يتَّهم عناصر من حزب الله بقتل الإيرلندي

 

 

 


?l'orient le jour: Le Hezbollah à nouveau sur la sellette 

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