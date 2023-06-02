أسرار الصحف ليوم الجمعة 2 حزيران 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن إعلان المصرف المركزي الإيراني عن تسلم مبلغ 7 مليارات دولار كانت محتجزة في مصارف كوريا الجنوبية يؤكد مع الإعلانات المتلاحقة عن تبادل معتقلين بين إيران ودول الغرب وإعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن حل ملفات عالقة وجود تقدّم حقيقي كبير في الملف النووي.



خفايا

علق مرجع سياسي على خلق مناخ مواجهة شيعية مسيحية بعدما تحقق للمسيحيين بدعم الثنائي قانون انتخاب ينتخبون عبره كل نوابهم بأصواتهم تقريباً سائلاً عن الحكمة من فتح ملف الميثاقية والعددية للنقاش، وهل هذا تمهيد للفدرالية وهل صارت مشروعاً يحظى بتوافق مسيحي ما يفتح الباب لمؤتمر تأسيسي؟



نداء الوطن: خفايا



لوحظ غياب وزير الدفاع موريس سليم عن حضور مؤتمر «أمن الحدود والمنشآت الحيوية» الذي انعقد قبل يومين برعاية وحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون، فيما حضره وزير الداخلية بسام مولوي ومسؤولون عسكريون وأمنيون وملحقون عسكريون.

يطالب أحد النواب البقاعيين زملاءه برفع السقف في تسمية مرشح جديد للرئاسة لأنّ الفريق الخصم سيستغل تراجع المعارضة من أجل التشبث بمرشحه.

تؤكد جهات معارضة أن جبران باسيل قدم تسهيلات من أجل التوافق على رئيس ولم يطالب بشيء، ما دفع البعض إلى التساؤل عما يخطط له الرجل.



اللواء: أسرار

همس

لا ينتظر سفراء أي تقدُّم في المسار الرئاسي ما لم توضع التفاهمات العربية - العربية حول سوريا على طاولة التنفيذ..



غمز

بعث مرجع كبير برسائل مباشرة لأطراف محلية، ويقال خارجية، تحذِّر من تجاوز خطوط معينة لجهة التعرّض مباشرة لأدائه..



لغز

تأكد عبر «الصراف الآلي» أن قبض الرواتب كان على سعر صيرفة، وتكملة لمعاش أيار، أي بنقصان كبير عن معاش الدفعة الأولى، بالنسبة للمتقاعدين والعاملين في الخدمة!