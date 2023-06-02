المواجهة الرئاسية في مجلس النواب

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

اذا ما تم الاعلان المشترك يوم السبت عن ترشيح جهاد أزعور في مقابل سليمان فرنجية، سينتقل الملف الرئاسي الاسبوع المقبل إلى مرحلة جديدة عنوانها المواجهة في مجلس النواب، وقد بدأ الفريقان «ببوانتاج» جديد للارقام. ومن الواضح ان سلاح تعطيل النصاب، لا يزال حاضرا ولن يتوانى اي من الفريقين عن استخدامه، لمنع مرشح الفريق الآخر من الوصول الى بعبدا، مع ما سيرافق ذلك من توتر.

ولهذا لا تستبعد مصادر نيابية ان يبادر بري الى الدعوة إلى جلسة بعد التبني الصريح من قبل المعارضة «والتيار» لازعور، لعلمه المسبق ان ايا من المرشحين لن يحصل على الاصوات اللازمة للنجاح.