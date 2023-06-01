الناطق بإسم اليونيفيل: القرار الاتهامي في قضية مقتل الجندي شون روني خطوة مهمة نحو العدالة

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أعلن الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي ان "بعثة حفظ السلام على علم بان قاضي التحقيق العسكري الأول أصدر اليوم القرار الاتهامي في قضية هجوم 14 كانون الأول على جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل، والذي قتل فيه الجندي شون روني، وهو أحد جنود حفظ السلام الأيرلنديين التابعين لليونيفيل".

وأضاف: "هذه خطوة مهمة نحو العدالة، ونحن نواصل الحث على محاسبة جميع الجناة المتورطين. إن الهجمات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام تعتبر جرائم خطيرة ولا يمكن التسامح معها. اننا نتطلع إلى تحقيق العدالة للجندي روني وزملائه المصابين وعائلاتهم".