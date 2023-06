A + A -

Mme Raya Daouk a remporté le Prix culturel européen Ivo Andrič dans le cadre des activités d'Italia è cultura, un prix honorant son travail dans la préservation et la mise en valeur du patrimoine libanais et de protection des sites et habitations anciennes du Liban. De ce fait, Raya Daouk a été élue présidente de l'Université internationale de la Méditerranée durant une cérémonie grandiose qui a eu lieu à Palerme en Italie.

La création de l'Université Internationale de la Méditerranée est la première étape d'un projet de coopération internationale dans les domaines de la culture, la science, la société civile et les nouvelles technologies. C'est en effet la première fois que de hauts représentants des instituts, du monde académique, de la société civile, de la recherche scientifique et industrielle en Grèce, en Albanie, en Bosnie-Herzégovine , en Italie, en Irlande, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Egypte, en Jordanie, au Liban et en Arabie Saoudite dont le ministère de la culture était representé par deux émissaires, décident de créer à la fois une structure scientifique, pédagogique et multicentrique qui disposera de centres dans plusieurs pays méditerranéens. Au cours de la cérémonie à laquelle assistait Monseigneur Michele Pennisi, représentant Sa Sainteté le Pape François, Mme Daouk a prononcé un discours qui sera enseigné dans le domaine de la communication culturelle, dans lequel elle a souligné que « nous sommes venus de loin pour célébrer ensemble dans cette ville magique chargée d'histoire, un hymne à la culture. La culture est très fortement liée à la beauté de l'âme, et notre culture n'a ni dimension ni prix, elle est ou n'y est pas! » Et elle a ajouté : « Nos peuples ont tous des rêves, les mêmes rêves de bonheur. Nous pourrons les aider à réaliser certains de ces rêves à travers la culture avec loyauté et fierté », ajoutant : « Mettre de côté nos différends et utiliser nos différences pour composer une mosaïque sublime qui servirait d'exemple aux générations futures. » Daouk a souligné que « Nos pays si ravissants par la force des contrastes, la violence des inquiétudes et la douceur de l'art de vivre, mutilés par des guerres, ne sont pas faits pour mourir, mais pour réinventer la vie. Nous n'oublions pas nos drames, seulement nous les réintégrons dans notre mémoire », et elle estime que « à travers la culture, nous pourrions penser, lutter ensemble pour mieux agir. Nous sommes venus semer cette graine qui va devenir l'arbre grandiose de notre lendemain », ajoutant : « Nous nous le devons, nous le devons à nos enfants ».

Mme Raya Daouk, présidente de l'APSAD, une organisation qui depuis des années, fait un travail précieux de restauration et de mise en valeur de sites et de maisons antiques au Liban, est une femme qui a fait de la culture un véhicule de paix et de prospérité dans tout le Moyen-Orient.

Le président d'honneur de la nouvelle organisation est le professeur Mounir Bouchenaki, ancien directeur de la division de la culture et de la liste du patrimoine culturel, ancien directeur général adjoint pour la culture de l'UNESCO et ancien directeur général de l'ICCROM, et qui a reçu un diplôme honorifique de l'Université d'études européennes Jean Monnet de Gorazde pour son travail d'excellence dans ces domaines.

L'avocat Renzo Persico, président du Consortium Costa Smeralda, une destination touristique qui représente, depuis plus de vingt ans, l'excellence dans le tourisme mondial et qui est un véritable point de référence sur la façon de concilier la perception moderne avec le patrimoine naturel et culturel du territoire, a été élu vice-président de l'organisation internationale. Le conseil d'administration comprend également Dr. Gihane Zaki, égyptologue de renommée mondiale, ancienne directrice de l'Académie égyptienne de Rome et parlementaire, le professeur Antonio Palma de l'Université de Palerme, et le professeur Salvatore Messina, recteur de l'Université d'études européennes Jean Monnet de Gorazdi.

Il est à noter que c'est la première fois qu'une Libanaise est appelée à diriger une institution d'un tel haut niveau qui englobe les aspects culturels, touristiques et éducatifs de l'innovation technologique, de la création d'entreprises et de nouveaux emplois dans ce vaste territoire