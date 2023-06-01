النفط يستقر بعد تقرير عن نمو المخزونات في أميركا

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استقرت أسعار النفط الخميس إذ غطى تقرير عن نمو المخزون في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، على احتمالات وقف رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتصويت الحاسم في مجلس النواب على مشروع قانون سقف الدين الحكومي.

وأشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء إلى احتمال تثبيت أسعار الفائدة هذا الشهر. وصادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يعلق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار مما يعزز فرص تجنب كارثة تخلف الحكومة عن سداد ديونها.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات، بما يعادل 0.14 بالمئة، إلى 72.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 1339 بتوقيت غرينتش، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 68.16 دولار للبرميل.

وشهد الخامان تراجعا حادا يومي الثلاثاء والأربعاء.

ونقلت مصادر في السوق عن الأرقام الصادرة الأربعاء من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 5.2 مليون برميل الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن تصدر البيانات الحكومية عن المخزونات الساعة 1430 بتوقيت غرينتش الخميس.