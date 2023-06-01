استنفار للجيش على الحدود...ما الذي يحصل جنوبا؟

A + A -

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في حاصبيا ان وحدات الجيش وضعت بآلياتها ومعداتها العسكرية في منطقة جنوب الليطاني، في حال استنفار قصوى. كما اتخذت عناصره مواقع قتالية وذلك ردا على تهديدات جيش العدو الاسرائيلي بازالة وبالقوة خيمة كانت قد ركزت في محاذاة الخط الحدودي في محور بسطرة - محور مزارع شبعا.

وكانت قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان قد نقلت عن العدو "ان الخيمة ركزت داخل المنطقة المحتلة ويجب ازالتها من قبل الجهات المعنية"، في حين يعتبر الجيش اللبناني "ان الخيمة ركزت في منطقة لبنانية.



وسجل انتشار واسع لجيش العدو على كامل الخط الحدودي لمزارع شبعا حيث شوهدت عشرات الآليات والدبابات المدرعة تتحرك داخل المواقع العسكرية.



في المقابل، تعمل قوات "اليونيفيل" على اتصالات بين الطرفين اللبناني والاسرائيلي للجم حال التوتر