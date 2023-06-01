سلام: بعد زيارة الوفد الكويتي بداية طريق إيجابية طويلة للتعاون في مجالات عدة

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استقبل وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال الدكتور أمين سلام، وفدا من وزارة التجارة والصناعة الكويتية برئاسة الوكيل المساعد للوزارة الدكتور محمد الجلال، في حضور المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر.

"حضوركم معنا يثبت هذا الموضوع ويرسخه باعتبار ان الزيارة بداية طريق طويلة من التعاون، كما تمثل حرص واهتمام دولة الكويت الذي لطالما كان موجودا وما زال، وتأكدنا من ذلك بعد مشاركتنا في القمة العربية في جدة، من سمو ولي العهد،ان الكويت هي دائما الى جانب لبنان في كل المجالات وداعمة له دائما".

ضاف:" نحن اليوم نقول، ان هذه الزيارة هي بداية طريق إيجابية طويلة مع دولة الكويت للتعاون في مجالات عدة، وتتميز الزيارة أيضا،ان هناك شراكة مع منظمة الأسكوا التي تدعم دولة الكويت عملها في لبنان ومشاريع وزارة الاقتصاد في ادارات عدة حيوية ترتبط بعمل الوزارة الأساسي وتحديدا موضوع حماية المستهلك. ونحن نتطلع للعمل معكم".

اما الدكتور الجلال، فقال:"لقد كان اجتماعنا مميزا جدا، وكنا عقدنا اجتماعا في الأسكوا ومع الأمينة العامة الدكتورة رولا دشتي ومع حماية المستهلك، وضحنا لهم دورنا خلال جائحة كورونا وازمة أوكرانيا وروسيا في مواجهة التضخم العالمي وزيادة الأسعار، ودور وزارة التجارة في محاربة زيادة الأسعار وايضا البنية التشريعية المتميزة في دولة الكويت والقرارات الوزارية. فكانت الدافع في اي زيادة مصطنعة من قبل شركة او تاجر، هناك زيادة عالمية وتضخم عالمي على اسعار المواد الاساسية، فكان دورنا كوزارة تجارة في الفترة تلك مهم جدا".

اضاف:"ان الشعب اللبناني شعب قوي ويحب بلده ولو ان هذه الازمات مرت على اي بلد اخر لأصيب بالانهيار. ونحن متفائلون، ونأمل ان يكون هناك اجتماعات اخرى في وزارة التجارة وان تكون هناك زيارة قريبة للكويت".بدوره، أكد أبو حيدر "عمق العلاقات التاريخية بين لبنان والكويت التي عمرت اهراءات لبنان عالم 1970"، مشيرا الى انه "بعد الشروع في قانون المنافسة نحاول الحصول على دعم تقني من الجانب الكويتي بما يتعلق بموضوع حماية المستهلك ومكافحة الغش والاحتكارات".

وشدد أبو حيدر على "عمق العلاقة التاريخية بين لبنان والكويت، وكذلك بين لبنان والدول العربية و مجلس التعاون الخليجي بشكل عام