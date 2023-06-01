هنري الخوري بحث مع فريق إدارة مشروع ACT في دعمه لمكافحة الإرهاب

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بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري مع وفد من فريق إدارة مشروع ACT (مكافحة الإرهاب من أجل لبنان) دعم هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي الى الحكومة اللبنانية في مجال مكافحة الإرهاب، علماً أن المشروع هو الهيئة الإستشارية الرئيسية لـ 15 مؤسسة حكومية لبنانية تهتم بقضايا متصلة بمكافحة الإرهاب، تحت مظلة مكتب رئيس مجلس الوزراء، وهي تشمل وزارات: العدل، الخارجية والمغتربين، الدفاع، الإتصالات، والنيابة العامة، وكالات إنفاذ القانون في لبنان، مصرف لبنا ومؤسسات أخرى.

وضم الوفد المنسقة الوطنية لمشروع ACT الدكتورة لينا عويدات، مدير المشروع السيد كوساي بولايش و رئيس الفريق السيد خيسوس، وكلاهما من الحكومة الإسبانية.

وتجدر الإشارة الى أنه يتم تنفيذ هذا المشروع من قبل (FIIAPP) وهي وكالة تعاون إسبانية بالشراكة مع فرنسا وإيطاليا وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقد رحب الوزير خوري بالوفد وشكره على "التعاون المستمر في الأمور الاستراتيجية المتعلقة بدور القضاة في لبنان في مكافحة الإرهاب"