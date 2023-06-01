تحطيم محتويات أحد الكيوسكات وفرض خوّة بقوّة السّلاح!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه, "بتاريخ 28-5-2023، أقدم ثلاثة أشخاص مسلّحين وبحوزتهم قنبلة يدويّة على تحطيم محتويات كشك لبيع المواد الغذائية "كيوسك" عائد للمدعو: (ط. ش.) في محلّة سوق الخضار-طرابلس، وفرض خوّة بقوّة السلاح".



وأضاف, "عند السّاعة 17:30 من تاريخ 29-5-2023، ونتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي من توقيف اثنين من المشتبه فيهم على طريق عام بلدة ضهر العين – الكورة، على متن دراجة آليّة لون أزرق وأبيض، وهما: ع. م. (من مواليد عام 1990، لبناني), خ. ن. (من مواليد عام 2003، سوري)".



وبتفتيشهما، "ضُبِطَ بحوزتهما مسدسان نوع retay و15 طلقة صالحة للإستعمال وثلاثة مماشط و"سكّين ست طقات" و"حربة" وقناع وكميّة من حشيشة الكيف وأدوات منزليّة".

ووفق البلاغ, "تم تسليمهما مع المضبوطات والدرّاجة إلى مخفر ضهر العين، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص، والبحث جارٍ لتوقيف المتورّط الثّالث".