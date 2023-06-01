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بشّر رئيس لجنة الإعلام والاتصالات، وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي، اللبنانيين، بأنَّ "لبنان لم يعد أمام خطر توقف الاتصالات، بعدما تم تأمين مادة المازوت لسنترالات هيئة "أوجيرو".

وفي حديثٍ لـ"المنار", قال الموسوي: "لبنان لم يعد أمام خطر توقف السنترالات عن العمل".

وأكّد أنه "تم تأمين مادة المازوت لتشغيل هذه السنترالات".

وأعلن الموسوي أنَّ "وزارة المالية ستفرج عن الاعتمادات المخصصة لموظفي هيئة "أوجيرو" وبالتالي سيعود الموظفون إلى عملهم, وأبشر اللبنانيين أن وزارة المالية أفرجت عن نصف المبلغ لهيئة "أوجيرو".

وكان قد أعلن موظفو هيئة "أوجيرو" الإضراب التحذيري ليومين، إضافة إلى أنَّ 30 سنترالاً مهدّد بالتوقف عن العمل من يوم أمس الأربعاء وحتى الأحد.