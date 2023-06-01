السّيّد يغرّد عن "التلويح بعقوبات أميركية على برّي"!

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غرّد اللواء النائب جميل السّيّد في حسابه عبر تويتر وقال: "بعدما إرتفعَت حظوظ جهاد أزعور، يجري التلويح بعقوبات أميركية على برّي إذا لم يدْعُ لإجتماع مجلس النواب لإنتخاب رئيس…"

وأضاف: "منذ أيام صدرت تهديدات عن جعجع والجميّل وغيرهما أنه إذا كانت حظوظ فرنجية كبيرة فإنهم سينسحبون من الجلسة فيصبح عدد النواب الحاضرين أقل من ٨٦ فتتعطل الجلسة بحسب الدستور!"

وأكمل السّيّد: "وبالنتيجة، برّي سيدعو للجلسة، والنواب المعارضون لأزعور سينسحبون ويعطلونها كما كان سيفعل النواب المعارضون لفرنجية…"

وختم: "بالخلاصة، الكُلّ قادر على التعطيل، والعقوبات قد تنفع لعقد الجلسة، لكنها لن تنفع لإنتخاب رئيس…"