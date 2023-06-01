الحرارة إلى الـ37 درجة..!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية ، تنشط الرياح الخماسينية اعتبارا من الظهر فتصل الى 60 كلم/س وتكون محملة بالغبار .



وجاء في النشرة:



الحال العامة: طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم الخميس، حيث يتأثر تدريجيا بكتل هوائية حارة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية، تصل ذروتها يوم غد الجمعة مع اجواء سديمية ورياح خماسينية محملة بالغبار بحيث تلامس درجات الحرارة الـ37 درجة ساحلا وتنحسر تدريجيا اعتبارا يوم السبت.



الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، يتحول ليلا الى غائم بسحب مرتفعة.



الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح الخماسينية اعتبارا من الظهر فتصل الى 60 كلم/س وتكون محملة بالغبار .



السبت: قليل الغيوم يتحول تدريجيا الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة تصل الى 70 كلم/س محملة بالغبار، وانخفاض ملموس وسريع في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، وارتفاع نسبة الرطوبة فتصبح الاجواء سديمية ويسوء الانقشاع بخاصة على المرتفعات، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصا في المناطق الجبلية خلال الليل.



الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي وملموس في درجات الحرارة فتصبح دون معدلاتها لهذا الشهر، ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.