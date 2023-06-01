living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحرارة إلى الـ37 درجة..!

1
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية ، تنشط الرياح الخماسينية اعتبارا من الظهر فتصل الى 60 كلم/س وتكون محملة بالغبار .

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم الخميس، حيث يتأثر تدريجيا بكتل هوائية حارة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية، تصل ذروتها يوم غد الجمعة مع اجواء سديمية ورياح خماسينية محملة بالغبار بحيث تلامس درجات الحرارة الـ37 درجة ساحلا وتنحسر تدريجيا اعتبارا يوم السبت. 


الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، يتحول ليلا الى غائم بسحب مرتفعة.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح الخماسينية اعتبارا من الظهر فتصل الى 60 كلم/س وتكون محملة بالغبار .

السبت: قليل الغيوم يتحول تدريجيا الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة تصل الى 70 كلم/س محملة بالغبار، وانخفاض ملموس وسريع في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، وارتفاع نسبة الرطوبة فتصبح الاجواء سديمية ويسوء الانقشاع بخاصة على المرتفعات، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصا في المناطق الجبلية خلال الليل.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي وملموس في درجات الحرارة فتصبح دون معدلاتها لهذا الشهر، ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   