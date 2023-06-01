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الرّقعة رقم 9: تنظيم إجتماعات التشاور العامّة قبل حفر البئر الإستكشافيّة

1
JUNE
2023
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بيروت، 1 حزيران 2023 – إستعداداً لأنشطة الحفر الاستكشافيّة قبالة سواحل لبنان في الرّقعة رقم 9، قامت شركة TotalEnergies EP Block 9 - فرع لبنان (مشغّل) بنشر دراسة تقييم الأثر البيئيّ والاجتماعيّ (ESIA) في 15 أيّار 2023 على موقع هيئة إدارة قطاع البترول وموقع توتال إنيرجيز لبنان للمراجعة العامّة.

نظّمت شركة RSK وهي شركة إستشاريّة بيئيّة عالميّة مع شركة الإستشارات اللبنانيّة DAR إجتماعات التشاور العامّة لحساب شركة TotalEnergies EP Block 9 - فرع لبنان في 31 أيّار 2023 في بيروت و1 حزيران 2023 في صور. كما تمّ نشر دعوات عامّة لهذه الإجتماعات في صحيفتيْن محلّيتيْن (النهار والأخبار) يوميْ 15 و16 أيّار 2023.

وهدفت هذه الإجتماعات إلى تقديم نتائج المشروع كما تمّ دعوة الجهات المعنيّة لإعطاء ملاحظاتها على نتائج الدراسة. وتستغرق فترة الإستشارة العامّة 30 يومًا بما يتوافق والأنظمة اللبنانيّة. بعد هذه الفترة، سيتمّ تقديم تقرير تقييم الأثر البيئي والاجتماعي النهائي إلى وزارة البيئة للموافقة عليه.

ستقوم توتال إنيرجيز وشريكتيْها إيني وقطر للطاقة بإجراء عمليّات الحفر الاستكشافيّة في الرّقعة رقم 9 وفقًا للمعايير البيئيّة الدوليّة وبما يتوافق مع القوانين اللبنانيّة المرعيّة الاجراء.

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