ادعم المنتخب اللبناني في كأس العالم لكرة السلّة 2023 عبر بطاقة OMT من Visa

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أشهر قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس العالم لكرة السلة 2023، فلنتذكّر معًا كيف كانت كرة السلّة تجمعنا رياضيًّا وكيف كَبُرنا على أنّ الجمهور هو اللاعب السادس.

فهل تريد أن تلعب دورك اليوم أيضًا بدعم المنتخب اللبناني؟

تقدّم بطلب الحصول على بطاقة OMT من Visa الخاصّة بدعم المنتخب اللبناني عبر تطبيق My OMT أو عبر كافّة مراكز OMT في لبنان واختر الصورة المفضّلة لبطاقتك من قائمة الفريق التي تضمّ المدر والـ 17 لاعبًا.

وستحصل على فرصة للفوز بأربع رحلات لشخصين لمرافقة اللاعبين وتشجيعهم في مباريات كأس العالم في إندونيسيا إضافة إلى 180 هدية قيّمة.

ومع كل بطاقة يتمّ إصدارها، سيتمّ التبرّع بمبلغ مالي لصالح الاتحاد اللبناني لكرة السلّة.

لندعم ونشجّع معًا منتخب لبنان: "كِلنا حدّكن يا أبطال".