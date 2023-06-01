واشنطن تدرس عقوبات على برّي

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أفادت قناة «الحدث» السعودية أمس بأن مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف أجابت على سؤال أمام الكونغرس بأن الإدارة الأميركية تنظر في فرض عقوبات على من يعرقل انعقاد البرلمان اللبناني وانتخاب رئيس للجمهورية. وأوضحت «الحدث» أن خلفية ذلك هو تواصل سياسيين لبنانيين وأميركيين من أصل لبناني مع أعضاء في الكونغرس، للمطالبة بالتلويح بفرض عقوبات على رئيس مجلس النواب نبيه بري، لامتناعه عن الدعوة إلى جلسة للانتخاب.



وفي رسالة حول لبنان إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء الفائت، طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول، الإدارة الأميركية بـ«استخدام الوسائل المتاحة كافة، بما فيها فرض عقوبات إضافية على أشخاص مُحدّدين يساهمون في الفساد ويعرقلون تقدم البلد، لإفهام الطبقة السياسية اللبنانية بأن الوضع الراهن غير مقبول».

وطلب ماكول في رسالته «دعم جهود تحقيق دولي مستقل» بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.