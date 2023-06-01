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ألمانيا تعتقل 7 أشخاص متورطين بتمويل داعش في سورية

1
JUNE
2023
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الوطن السورية: اعتقلت السلطات الألمانية سبعة أشخاص، يشتبه في تورطهم بتمويل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في مخيمي «الهول» و«الربيع» اللذين تديرهما ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» في ريف الحسكة.

 

وذكر موقع «روسيا اليوم» أن ممثلي الادعاء الألماني كشفوا أمس أن اعتقال الأشخاص السبعة جاء خلال 19 مداهمة نفذتها السلطات بالتزامن في كل من بادن-فورتمبيــرغ وبريمن وهامبــورغ وهيســن ونورد راين فستفاليا وراينلاند- بفالتس، فضلاً عن مداهمة عقار في هولندا.

 

وحسب الادعاء تشتبه السلطات الألمانية في انتماء المقبوض عليهم إلى شبكة دولية ناشدت تقديم تبرعات مالية لـ«داعش» في سورية، عبر منصات من بينها تطبيق «تلغرام»، ثم نقلت هذه التبرعات بعد ذلك إلى التنظيم أو وسطاء تابعين له.

 

وقال ممثلو الادعاء: إن مبلغاً لا يقل عن 65 ألف يورو ما يعادل 71552 دولاراً جرى تحويله بهذه الطريقة، وأضافوا: إن الأموال استخدمت لدعم مسلحي التنظيم المحتجزين في سورية وفي بعض الحالات سهلت فرارهم من معسكرات الاعتقال، في حين نقلت وكالة «نورث برس» عن الادعاء أن المعتقلين هم 4 ألمان من أصول مغربية وآخرين من كوسوفو وتركيا.

الوطن السورية
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