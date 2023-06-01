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أسرار الصحف ليوم الخميس 1 حزيران 2023

1
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إن الضغوط لعقد جلسة نيابية يتنافس خلالها المرشحون سوف تؤدي إلى ظهور فرصة لاختبار إمكانية تسويق قائد الجيش كمرشح توافقي مجدداً، وإذا فشل المسعى سوف يكون نصيب نيل الأصوات المحايدة بدعم خارجي لمن نال الأصوات الأعلى تحت شعار ملء الشغور كأولويّة.


خفايا

عدد مصدر نيابي خسائر التيار مع تبني ترشيح أزعور بإسقاط نظرية الرئيس القوي والتمهيد لطرح اسم قائد الجيش بعد انسداد طريق أزعور والانضمام الى جبهة هو أقلية فيها وتقودها القوات وإسقاط صدقية الطرح الإصلاحي وخسارة موقع بيضة القبان في صناعة الرئيس وتعريض التيار للاهتزاز.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس

حسب مصدر واسع الاطلاع، فإن مرجعاً ينتظر اشارة او اكثر من الخارج لتحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس، ضمن الصيغة المتفاهم عليها قبل اشهر.

 

غمز

يتجنب نواب في كتلة محسوبة على حزب بارز الخوض في «مسائل حليفة» على خلفية الانتظار في الموقف من الاستحقاق الرئاسي..

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يُنقل عن الوزير السابق جهاد أزعور قوله أنّ «السيناريو المثالي في الوضع الذي يمر به لبنان حالياً والأزمة التي يشهدها هو أن يحصل إجماع أو على الأقل اتفاق واسع على مرشح يقتنع به كل الأطراف ويكون رئيس مهمة يشرف على عملية الإنقاذ».

ويتمنى أن يحصل مثل هذا الاتفاق على ترشيحه «لكي يكون أرضية صلبة من أجل معركة إنقاذ لبنان».

ويضيف: «المنافسة الانتخابية ليست مواجهة مع احزاب وطوائف، إذ أن حصول مواجهة انتخابية في نظام ديموقراطي أمر طبيعي، ومثل هذه المواجهة الانتخابية لا تعني التحدّي». ويشدّد على أنه «ليس مرشحاً للتحدّي، بل هو مرشح لمواجهة التحدّيات». ويؤكّد أنّه «ليس مرشحاً لمواجهة أي طرف لبناني، بل هو مرشح لمواجهة الأزمة والإنهيار مع كل اللبنانيين».

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