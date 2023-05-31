حمدان يثمن العملية النوعية التي نفذتها مخابرات الجيش اللبناني بتحرير المواطن السعودي المخطوف

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ثمن العميد المتقاعد مصطفى حمدان بالعملية النوعية التي نفذتها مخابرات الجيش اللبناني بتحرير المواطن السعودي المخطوف، متوجهاً بالتحية والتقدير إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، وجميع الضباط والرتباء والجنود في الجيش اللبناني.

أكد حمدان أن هذه المؤسسة الوطنية التي بنيت على حق وليس على باطل، تثبت قيمتها من جديد في الحفاظ على ما تبقّى من سمعة وطنية للبنانيين، سواء في الداخل والخارج، معتبراً أن هذه المؤسسة هي قرشنا الأبيض في يومنا الأسود مثل هذه الأيام التي نعيشها اليوم.