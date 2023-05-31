"حزب الله" قدم دفعتي مازوت الى محطات ضخ مياه في صيدا

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اعلن "حزب الله" في بيان، "تقديم الدفعة ال 18 وال 19 من المازوت ضمن الهبة المجانية التي يقدمها بشكل دوري وزعتها شركة الأمانة وعلى مدى 20 يوما لمحطات ضخ المياه في الآبار التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي في مناطق سيروب والفيلات وحي المغارة - القرية في صيدا التي تسلمت 6000 ليتر، وأشرف على عملية التسليم وفد من الحزب ضم مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو وعضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا الحاج أحمد الجبيلي".



وشكر الأهالي العاملين في العمل الإجتماعي في الحزب "استمرارهم في مبادرتهم وبشكل دوري من دون انقطاع، في تقديم العون لتأمين المياه لأهلنا".