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فضل الله: لم يطرأ أي تغيير على الموضوع الرئاسي والفريق الذي رشح معوض استبدله بمرشح آخر

31
MAY
2023
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أكد النائب حسن فضل الله في تصريح له من مجلس النواب أنه "لم يطرأ أي تغيير على الموضوع الرئاسي، وكل كتلة أو نائب له حق ترشيح من يراه مناسباً وهذا جزء من العملية الديموقراطية، والفريق الذي رشح النائب ميشال معوض استبدله اليوم بمرشح آخر، وفق ما أعلن هذا الفريق عبر إحدى الصحف، فهم عندما طرحوا مرشح تحدي لم يصلوا إلى نتيجة فغيروا الاسم، ربما ضمن خطة ب لعدم النجاح في التجربة الأولى، وهم يريدون التجربة باسم جديد، ويعملون على استقطاب نواب وكتل جديدة، ويوجد لدينا دستور، نحتكم إليه، وواضح أنه لا أحد يملك الغالبية في المجلس النيابي".

وأضاف: "دعونا إلى تفاهمات وإلى حوار، هم انتقلوا إلى الخطة ب أما نحن فلدينا موقف واحد ثابتون عليه، وهو دعم مرشح نرى فيه المؤهلات والمواصفات المطلوبة، وفي الوقت نفسه دعونا إلى الحوار والتفاهم مع بقية الكتل من أجل الوصول الى اتفاق، لأنه في لبنان لا يمكن لأحد أن يفرض رأيه على أحد، ولا أحد قادر على تحدي أحد، رأينا أن التحدي لم يوصل إلى نتيجة، ما قاموا به أنهم غيروا اسم المرشح الرئاسي، لأنهم لم يصلوا إلى نتيجة، وليس لدينا مشكلة أن الآخرين يرشحوا، هذا حق طبيعي، وكل نائب وكل كتلة لها الحق بأن ترشح من تراه مناسباً ومن ترى فيه المؤهلات والمواصفات".

ورداً على سؤال قال: لن أدخل في الأعداد، لأن الموضوع ليس فقط لعبة أعداد، وليس هناك من يمتلك الغالبية داخل مجلس النواب، بغض النظر إذا كان هناك من يعد أرقام على ذوقه.
وحول الدعوة لعقد جلسة انتخاب قال: الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس النواب هي من صلاحيات رئيس المجلس، وعندما يدعو إلى الجلسة وتتوافر الظروف، نعلن موقفنا.

وقال النائب فضل الله: الفكرة الأساسية أن لبنان محكوم لتفاهمات وتوافقات، الفرض والتحدي لم يوصل إلى نتيجة، لا بالاسم الأول أوصل، ولا أعتقد أنه بالاسم الثاني سيوصل. نحن صحيح لدينا مرشح ندعمه، ولكن لا نفرضه على أحد، وندعو إلى التحاور والنقاش، فلا نفرض مرشحاً على أحد، ولا نقبل أن يفرض علينا مرشح من أي أحد.

ورداً على سؤال قال: حين ندعم مرشحاً، نعلن عن دعمنا علناً، ونبقى على هذا الموقف، ولكن نحن لا نفرضه على الآخرين، بل ندعو الآخرين إلى الحوار والتفاهم، وأعتقد أن التجربة الجديدة التي بدأ بها الفريق الآخر، لا توصل الى النتيجة المطلوبة، علماً أن الوزير فرنجية ليس فقط مرشح الثنائي، هو مدعوم أيضاً من كتل أخرى، وهم قدموا اسم مرشح، ونحن نقول للجادين في إجراء حوار، وإنجاز هذا الاستحقاق الرئاسي، تعالوا لوضع كل الأسماء من دون إقصاء أحد وإلغاء أحد، نجري خلالها تفاهمات، أما الطريقة الحالية فلن توصل الى النتيجة المطلوبة.

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