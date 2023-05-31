المكاري: الاعلام شريك أساسي في الحد من الكوارث

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أطل وزير الاعلام زياد المكاري، عبر “زووم” على القاعة التي اجتمع فيها في أبو ظبي إعلاميون من بريطانيا، ايطاليا، بلغاريا، الاردن، الجزائر، المغرب، فلسطين والإمارات، بالإضافة الى منظمات دولية عديدة إلى جانب “إذاعة لبنان” التي شاركت من خلال مديرة البرامج ريتا نجيم الرومي .

دعا المكاري إلى هذا المؤتمر مكتب الامم المتحدة للحد من الكوارث UNDRR واتحاد الاذاعات الاسيوية ABU، تحضيرا لقمة المناخ التي ستعقد في دبي ما بين 30 تشرين الثاني و12 كانون الأول.

وقال ردا على سؤال عن دور وزارة الاعلام واستعدادها لقيادة خطة تهدف للحد من مخاطر التغير المناخي: “ان تلفزيون لبنان في صدد انتاج برامج في هذا الخصوص بالتعاون مع وزارة البيئة للحد من مخاطر التغير المناخي والحرائق”. وأكد “دور الاعلام كشريك أساسي في موضوع الحد من الكوارث”، مشددا على ان “لبنان قادر أن يشكل نموذجا يحتذى في التعاون بين جميع الشركاء للحد من المخاطر التي يسببها التغير المناخي”.