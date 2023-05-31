"علينا أن نحضر القانون"... بو صعب يوضح!

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عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني، الإقتصاد، الصحة، الدفاع، التربية والاشغال، جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، و47 نائبا من أعضاء هذه اللجان إضافة الى 16 نائبا من خارج اعضاء اللجان المدعوة وممثلين عن الادارات العامة.



وشهدت الجلسة مشادة كلامية عنيفة بين النائبين علي حسن خليل وميشال معوض.



وقال بو صعب بعد الجلسة: "اليوم، كان هناك اجتماع للجان المشتركة، هناك مشاريع قوانين احيلت من الحكومة منذ سنة 2004 ومنها نظام التقاعد وحماية الشيخوخة ما يحتم علينا في ظل هذا الوضع الاقتصادي والمالي ان نقر هذا القانون. لقد عملت منظمة العمل الدولية مع المجلس النيابي والزميل نقولا نحاس على هذا المشروع، ووضعوا ملخصا لما توصلوا اليه وهو شيء حضاري. هناك أسئلة، كيف سنطبقه في ظل الانهيار".

وأضاف, "نحن علينا أن نحضر القانون، ومن هذا المنطلق، بعد الدراسة حددنا مهلة اسبوعين لتقييم ما حصل لاعادة مناقشة المشروع وكل نائب سيرسل خطيا ملاحظته حوله الى امانة السر واذا اضطررنا نعقد اجتماعا مع النواب الذين تقدموا باقتراحاتهم، ومن ثم تعقد جلسة للجان المشتركة من اجل اقرار هذا المشروع".



وتابع, "بحثنا في مشاريع الحكومة المتعلقة برواتب الموظفين وبدل النقل، هناك اختلاف في وجهات النظر في السياسة، هناك من يعتبر ان الحكومة لا يحق لها ان ترسل مشاريع لانها حكومة تصريف اعمال، ومنهم من يعتبر عكس ذلك. وانا كرئيس للجان المشتركة اتعامل وفق النظام الداخلي للمجلس".



وأردف, "خلال الجلسة القادمة الاسبوع المقبل سنستكمل المشاريع وجدول الأعمال هو نفسه إضافة إلى ما يمكن أن يأتينا من اقتراحات قوانين حول هذه المواضيع".



وختم, "ولتقريب وجهات النظر، فقد تم طرح حل بتقديم اقتراحات قوانين من اجل رواتب الموظفين والعسكر والاساتذة على أن تدرس الأسبوع القادم وعندما تقر اتوقع ان رئيس المجلس سيدعو الى هيئة عامة، لانها امور تعني جميع المواطنين".