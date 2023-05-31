living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طلب من "حراك المتعاقدين" إلى وزير التربية

31
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن "حراك المتعاقدين" في بيان موجه إلى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أن "المتعاقدين يسألون ويتابعون معنا أسباب عدم شمل متعاقدي ألاساسي في محافظات الجنوب والنبطية (فصل ثان) حقهم في قبض مستحقاتهم عن هذا الفصل كما بقية المتعاقدين، نعلمهم أن الأسباب هي عدم وجود اعتمادات مالية كافية، مع أن الجداول جميعها وصلت الى وزارة التربية".

وأضاف, "لذلك نتمنى ونطلب من وزارة التربية ومن شخص وزيرها معالجة هذه الظاهرة غير المألوفة والسعي بقوة الحق والوجع والأوضاع الصعبة إلى تأمين اعتمادات لهذه المحافظات بأسرع وقت، مع تأمين اعتمادات لمستحقات متعاقدي الثانوي عن شهري آذار ونيسان وتوقيع قرارها والتعجيل في إنهاء معاملتها لقبضها في العاشر من حزيران".

وختم, "ثوابتنا النضالية ترتكز على النيات الحسنة، لذلك نُعلم معاليه بهذه الظاهرة مع طلبنا معالجتها ودفع المستحقات في العاشر من حزيران".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   