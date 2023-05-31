طلب من "حراك المتعاقدين" إلى وزير التربية

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أعلن "حراك المتعاقدين" في بيان موجه إلى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أن "المتعاقدين يسألون ويتابعون معنا أسباب عدم شمل متعاقدي ألاساسي في محافظات الجنوب والنبطية (فصل ثان) حقهم في قبض مستحقاتهم عن هذا الفصل كما بقية المتعاقدين، نعلمهم أن الأسباب هي عدم وجود اعتمادات مالية كافية، مع أن الجداول جميعها وصلت الى وزارة التربية".



وأضاف, "لذلك نتمنى ونطلب من وزارة التربية ومن شخص وزيرها معالجة هذه الظاهرة غير المألوفة والسعي بقوة الحق والوجع والأوضاع الصعبة إلى تأمين اعتمادات لهذه المحافظات بأسرع وقت، مع تأمين اعتمادات لمستحقات متعاقدي الثانوي عن شهري آذار ونيسان وتوقيع قرارها والتعجيل في إنهاء معاملتها لقبضها في العاشر من حزيران".



وختم, "ثوابتنا النضالية ترتكز على النيات الحسنة، لذلك نُعلم معاليه بهذه الظاهرة مع طلبنا معالجتها ودفع المستحقات في العاشر من حزيران".