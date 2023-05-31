living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حمية إلتقى نظيره الكوري الجنوبي: لبنان منفتح على تفعيل التعاون

31
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

التقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية في سيول، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء النقل لـ 25 بلدا عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو، نظيره في كوريا الجنوبية وون هي، وتم البحث في امكانية فتح آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات التي تعنى بها الوزارتان في كلا البلدين.

وأكد الوزير حمية “ان القدرات التكنولوجية المتقدمة في مختلف القطاعات في كوريا الجنوبية، وخصوصا في القطاعات التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل، يمكن للبنان الافادة منها في حال المضي بعمل مشترك بين البلدين لتفعيل التعاون بينهما”.

وأعرب حمية وون هي عن “استعداد الوزارتين للبدء في السير بالخطوات التمهيدية اللازمة لإبرام اتفاقية ثنائية على صعيد الطيران المدني بين البلدين، وذلك بهدف فتح الباب لتسيير رحلات جوية بين الجانبين اللبناني والكوري الجنوبي”.

وجدد الوزير حمية شكره لنظيره الكوري الجنوبي على الدعوة التي تلقاها لزيارة كوريا والمشاركة في الاجتماع الوزاري لوزراء النقل في منظمة الايكاو ، مؤكدا “ترحيب لبنان بكافة الشركات الكورية الجنوبية الاستثمارية المتخصصة في قطاعات تعنى بها الوزارة سواء على صعيد المرافئ والمطارات والنقل وسكك الحديد ومجيئها إلى لبنان للاستثمار فيه”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   