حمية إلتقى نظيره الكوري الجنوبي: لبنان منفتح على تفعيل التعاون

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التقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية في سيول، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء النقل لـ 25 بلدا عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو، نظيره في كوريا الجنوبية وون هي، وتم البحث في امكانية فتح آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات التي تعنى بها الوزارتان في كلا البلدين.

وأكد الوزير حمية “ان القدرات التكنولوجية المتقدمة في مختلف القطاعات في كوريا الجنوبية، وخصوصا في القطاعات التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل، يمكن للبنان الافادة منها في حال المضي بعمل مشترك بين البلدين لتفعيل التعاون بينهما”.

وأعرب حمية وون هي عن “استعداد الوزارتين للبدء في السير بالخطوات التمهيدية اللازمة لإبرام اتفاقية ثنائية على صعيد الطيران المدني بين البلدين، وذلك بهدف فتح الباب لتسيير رحلات جوية بين الجانبين اللبناني والكوري الجنوبي”.

وجدد الوزير حمية شكره لنظيره الكوري الجنوبي على الدعوة التي تلقاها لزيارة كوريا والمشاركة في الاجتماع الوزاري لوزراء النقل في منظمة الايكاو ، مؤكدا “ترحيب لبنان بكافة الشركات الكورية الجنوبية الاستثمارية المتخصصة في قطاعات تعنى بها الوزارة سواء على صعيد المرافئ والمطارات والنقل وسكك الحديد ومجيئها إلى لبنان للاستثمار فيه”.